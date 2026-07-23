В ООН осудили возобновление ударов США по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперты ООН выступили с осуждением новых ударов США по Ирану, указав на то, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании.

Они подчеркнули, что все стороны обязаны соблюдать нормы международного права для защиты гражданского населения и объектов.

ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты ООН выступили с осуждением новых ударов США по Ирану, указав на то, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив . Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

"Отказ от этих обязательств наносит ущерб перспективам мира, ущемляет права жертв войны и подрывает взаимное доверие к договоренностям, необходимое для окончательного урегулирования конфликта", - следует из заявления, распространенного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эксперты указали на сообщения об ударах по объектам гражданской инфраструктуры, включая порты на юге Ирана, а также об отключениях электроэнергии в Чабахаре, падении снарядов вблизи АЭС "Бушер" и повреждении железнодорожных путей, в том числе моста Аг-Текке-Хан.