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В ООН осудили возобновление ударов США по Ирану - РИА Новости, 23.07.2026
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19:49 23.07.2026
В ООН осудили возобновление ударов США по Ирану

Эксперты ООН осудили возобновление ударов США по Ирану в нарушение меморандума

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты ООН выступили с осуждением новых ударов США по Ирану, указав на то, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании.
  • Они подчеркнули, что все стороны обязаны соблюдать нормы международного права для защиты гражданского населения и объектов.
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты ООН выступили с осуждением новых ударов США по Ирану, указав на то, что это нарушает заключенный между странами меморандум о взаимопонимании.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
"Отказ от этих обязательств наносит ущерб перспективам мира, ущемляет права жертв войны и подрывает взаимное доверие к договоренностям, необходимое для окончательного урегулирования конфликта", - следует из заявления, распространенного Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.
Эксперты указали на сообщения об ударах по объектам гражданской инфраструктуры, включая порты на юге Ирана, а также об отключениях электроэнергии в Чабахаре, падении снарядов вблизи АЭС "Бушер" и повреждении железнодорожных путей, в том числе моста Аг-Текке-Хан.
Эксперты подчеркнули, что все стороны обязаны соблюдать нормы международного права, включая принципы различения, соразмерности и принятия мер предосторожности, призванные обеспечить защиту гражданского населения и гражданских объектов, в том числе торговых судов и их экипажей.
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