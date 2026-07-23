В Омске стена заброшенного здания упала на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске на 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, обрушилась часть кирпичной кладки стены.
- Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», идет расследование.
ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Стена заброшенного здания упала на 13-летнего ребенка в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Несчастный случай произошел около 18.00 (15.00 мск) на улице Соцгородок в Омске.
"На 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, расположенному по улице Соцгородок города Омска, обрушилась часть кирпичной кладки стены разрушенного здания. Ребенок погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности аварийного объекта недвижимости", - добавили в пресс-службе.
На окраине Омска обрушилась крыша многоквартирного дома
23 января, 10:36