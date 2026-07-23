В Омске стена заброшенного здания упала на ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ В Омске на 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, обрушилась часть кирпичной кладки стены.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», идет расследование.

ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Стена заброшенного здания упала на 13-летнего ребенка в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Несчастный случай произошел около 18.00 (15.00 мск) на улице Соцгородок в Омске

"На 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, расположенному по улице Соцгородок города Омска, обрушилась часть кирпичной кладки стены разрушенного здания. Ребенок погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.