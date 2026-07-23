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В Омске стена заброшенного здания упала на ребенка - РИА Новости, 23.07.2026
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18:20 23.07.2026
В Омске стена заброшенного здания упала на ребенка

В Омске на 13-летнего мальчика упала стена заброшенного здания

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске на 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, обрушилась часть кирпичной кладки стены.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», идет расследование.
ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Стена заброшенного здания упала на 13-летнего ребенка в Омске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Несчастный случай произошел около 18.00 (15.00 мск) на улице Соцгородок в Омске.
"На 13-летнего мальчика, гулявшего по заброшенному зданию, расположенному по улице Соцгородок города Омска, обрушилась часть кирпичной кладки стены разрушенного здания. Ребенок погиб на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Расследование продолжается.
"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности аварийного объекта недвижимости", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияОмскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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