Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
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"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" ("Раменское") принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.