В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани и Нижнекамска («Бегишево») сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска ("Бегишево"), сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.