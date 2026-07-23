В четырех аэропортах сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах «Внуково», «Домодедово», Костромы и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово", Костромы и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", Кострома ("Сокеркино"), Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.