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"Перестала существовать". Происходящее в Одессе вызвало панику на Западе - РИА Новости, 23.07.2026
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11:34 23.07.2026 (обновлено: 17:32 23.07.2026)
"Перестала существовать". Происходящее в Одессе вызвало панику на Западе

Меркурис: Одесса перестанет быть портовым городом после российских ударов

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Одесса больше не будет портовым городом после российских авиаударов.
  • Крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области после российских ударов.
  • Российские войска атаковали инфраструктуру в порту Одессы, поразив объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Одесса больше не будет портовым городом после российских авиаударов, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло", — утверждает он.
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Накануне крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил о приостановке работы с украинским портом Черноморск в Одесской области после российских ударов.
В четверг в Минобороны сообщили, что российские войска ночью атаковали инфраструктуру в порту Одессы, поразив объекты инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Также бойцы ударили по цеху, где производят комплектующие для дронов, и по складу с БПЛА, отметили в ведомстве.
Как пояснял посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник, киевский режим использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений. По его словам, за три года через одесские порты прошли около восьми тысяч судов с военными грузами, что объясняет нанесение ударов по этим целям.
В отличие от ВСУ, российские войска бьют исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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