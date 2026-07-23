ЕР должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил Жуков

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важнейшая обязанность партии "Единая Россия" - обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Он отметил, что, несмотря на трудности с бюджетом, все социальные расходы и обязательства государства неуклонно исполнялись.