ЕР должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил Жуков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что важнейшая обязанность партии "Единая Россия" — обеспечить выполнение всех социальных обязательств.
- По словам Жукова, все социальные расходы и обязательства государства неуклонно исполнялись.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важнейшая обязанность партии "Единая Россия" - обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Я думаю, что это важнейшая обязанность фракции "Единая Россия" и нашей партии – обеспечить выполнение всех социальных обязательств", - сказал Жуков журналистам по итогам собрания думской фракции.
Он отметил, что, несмотря на трудности с бюджетом, все социальные расходы и обязательства государства неуклонно исполнялись.
"Голосами "Единой России" принимались на протяжении всех этих лет бюджеты, федеральные бюджеты фондов, которые обеспечивают выполнение полных социальных обязательств", - добавил первый вице-спикер.