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ЕР должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил Жуков - РИА Новости, 23.07.2026
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21:43 23.07.2026
ЕР должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил Жуков

Жуков: ЕР должна обеспечить выполнение всех социальных обязательств

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Партия "Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что важнейшая обязанность партии "Единая Россия" — обеспечить выполнение всех социальных обязательств.
  • По словам Жукова, все социальные расходы и обязательства государства неуклонно исполнялись.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Важнейшая обязанность партии "Единая Россия" - обеспечить выполнение всех социальных обязательств, заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Я думаю, что это важнейшая обязанность фракции "Единая Россия" и нашей партии – обеспечить выполнение всех социальных обязательств", - сказал Жуков журналистам по итогам собрания думской фракции.
Он отметил, что, несмотря на трудности с бюджетом, все социальные расходы и обязательства государства неуклонно исполнялись.
"Голосами "Единой России" принимались на протяжении всех этих лет бюджеты, федеральные бюджеты фондов, которые обеспечивают выполнение полных социальных обязательств", - добавил первый вице-спикер.
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