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Полянский прокомментировал визит постпредов стран ОБСЕ на Украину - РИА Новости, 23.07.2026
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17:33 23.07.2026
Полянский прокомментировал визит постпредов стран ОБСЕ на Украину

Полянский: участникам визита ОБСЕ на Украину не показали реальную картину

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что участникам визита группы постоянных представителей ряда государств-участников ОБСЕ на Украину не показали реальную ситуацию в стране.
  • Полянский назвал визит "политическим туризмом" и указал на отсутствие обсуждения нарушений прав человека и других проблем.
  • Дипломат сослался на нарушения прав граждан в ходе мобилизационных мероприятий и протестах на Украине, которые делегация ОБСЕ не упомянула.
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Участникам визита группы постоянных представителей ряда государств-участников ОБСЕ на Украину не показали реальную ситуацию в стране, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Российский дипломат назвал состоявшийся в июле визит группы постпредов ряда государств-участников ОБСЕ на Украину "политическим туризмом" и указал на то, что он подается в качестве свидетельства поддержки Украины со стороны вовлеченных государств.
"Возникает резонный, но, к сожалению, риторический вопрос: а показывали ли нашим коллегам настоящую, а не "потемкинскую" Украину? Делились ли с ними хозяева своими дальнейшими планами по нарушению прав русскоязычных жителей своей страны, по перезахоронению с почестями новых нацистских преступников вслед за Андреем Мельником, по подавлению инакомыслия и бесправию в отношении политзаключенных?" - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении РИА Новости.
"Или же визитеры предпочли не упоминать о всех этих вопиющих нарушениях прав человека и Хельсинкского заключительного акта, лежащего в основе нашей организации?" - добавил он.
Полянский также заявил, что участники визита не поинтересовались, когда прекратится нарушающая права человека насильственная мобилизация, говорить о которой на площадке ОБСЕ хватает смелости только у российской стороны.
В подтверждение своих слов дипломат сослался на заявления украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который сообщил, что лишь около 10% мобилизационных мероприятий проводятся с соблюдением процедур, тогда как в остальных 90% случаев фиксируются нарушения прав граждан. Полянский также привел слова Лубинца о случаях бегства мобилизованных и коррупции, связанной с деятельностью территориальных центров комплектования. Он добавил, что за освобождение после задержания сотрудники ТЦК берут от 10 до 20 тысяч долларов. При этом откупается одна часть общества, а другая, не имеющая средств, идет воевать.
"Эта проблема сейчас волнует всех украинцев, которых (Владимир - ред.) Зеленский, узурпировав власть, лишил права голоса. Не волнует она только наших коллег, которые не сказали об этом ни одного слова ни в Киеве, ни в этом зале сегодня, подыграв, таким образом, этой преступной власти. А она, разумеется, с готовностью использовала делегацию ОБСЕ как декорацию для своего очередного пропагандистского спектакля, призванного отвлечь внимание от глубочайшего внутреннего кризиса, в котором оказалась Украина", - заключил Полянский.
Он также указал на то, что о многотысячных протестах, охвативших сейчас Украину, представители делегации ОБСЕ сегодня тоже не сказали ни слова.
"Ибо об Украине вы давно говорите как о покойнике: либо хорошо, либо никак! Что ж, это ваш выбор – потакать Зеленскому и закрывать глаза на то, как основополагающие принципы нашей организации растаптываются украинской властью. А заодно и помогать ему их растаптывать, разжигая, таким образом, пламя большой общеевропейской войны", - пояснил постпред.
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