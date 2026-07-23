Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что участникам визита группы постоянных представителей ряда государств-участников ОБСЕ на Украину не показали реальную ситуацию в стране.

Полянский назвал визит "политическим туризмом" и указал на отсутствие обсуждения нарушений прав человека и других проблем.

Дипломат сослался на нарушения прав граждан в ходе мобилизационных мероприятий и протестах на Украине, которые делегация ОБСЕ не упомянула.

ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Участникам визита группы постоянных представителей ряда государств-участников ОБСЕ на Украину не показали реальную ситуацию в стране, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Российский дипломат назвал состоявшийся в июле визит группы постпредов ряда государств-участников ОБСЕ на Украину "политическим туризмом" и указал на то, что он подается в качестве свидетельства поддержки Украины со стороны вовлеченных государств.

"Возникает резонный, но, к сожалению, риторический вопрос: а показывали ли нашим коллегам настоящую, а не "потемкинскую" Украину? Делились ли с ними хозяева своими дальнейшими планами по нарушению прав русскоязычных жителей своей страны, по перезахоронению с почестями новых нацистских преступников вслед за Андреем Мельником, по подавлению инакомыслия и бесправию в отношении политзаключенных?" - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг. Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении РИА Новости.

"Или же визитеры предпочли не упоминать о всех этих вопиющих нарушениях прав человека и Хельсинкского заключительного акта, лежащего в основе нашей организации?" - добавил он.

Полянский также заявил, что участники визита не поинтересовались, когда прекратится нарушающая права человека насильственная мобилизация, говорить о которой на площадке ОБСЕ хватает смелости только у российской стороны.

В подтверждение своих слов дипломат сослался на заявления украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который сообщил, что лишь около 10% мобилизационных мероприятий проводятся с соблюдением процедур, тогда как в остальных 90% случаев фиксируются нарушения прав граждан. Полянский также привел слова Лубинца о случаях бегства мобилизованных и коррупции, связанной с деятельностью территориальных центров комплектования. Он добавил, что за освобождение после задержания сотрудники ТЦК берут от 10 до 20 тысяч долларов. При этом откупается одна часть общества, а другая, не имеющая средств, идет воевать.

"Эта проблема сейчас волнует всех украинцев, которых (Владимир - ред.) Зеленский, узурпировав власть, лишил права голоса. Не волнует она только наших коллег, которые не сказали об этом ни одного слова ни в Киеве, ни в этом зале сегодня, подыграв, таким образом, этой преступной власти. А она, разумеется, с готовностью использовала делегацию ОБСЕ как декорацию для своего очередного пропагандистского спектакля, призванного отвлечь внимание от глубочайшего внутреннего кризиса, в котором оказалась Украина", - заключил Полянский.

Он также указал на то, что о многотысячных протестах, охвативших сейчас Украину, представители делегации ОБСЕ сегодня тоже не сказали ни слова.