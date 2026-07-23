В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина из Нижнего Новгорода уклонялся от уплаты алиментов и накопил задолженность свыше 220 тысяч рублей.

Неплательщик был объявлен в федеральный розыск и прятался в диване, но его выдала собственная собака.

Если мужчина не погасит долг, ему грозит до 1 года лишения свободы.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл - РИА Новости. Неплательщик алиментов из Нижнего Новгорода пытался спрятаться от судебных приставов в диване, но его выдала собственная собака, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина уклонялся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына и накопил задолженность свыше 220 тысяч рублей. Уведомления судебного пристава мужчина игнорировал, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

"От органов дознания гражданин всячески скрывался, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В ходе осмотра жилья судебные приставы обратили внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг складного дивана. Внутри этого предмета мебели и был обнаружен скрывавшийся гражданин, который никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за конструкцию", - сообщили в ведомстве.

Извлеченного из дивана должника доставили в районное отделение службы судебных приставов и допросили в качестве подозреваемого.