Новак обсудил с министром энергетики Турции сотрудничество в газовой сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил в Москве с вице-премьером России Александром Новаком сотрудничество в газовой сфере и реализацию проекта АЭС «Аккую».
- Стороны рассмотрели текущее состояние проекта атомной электростанции «Аккую» и обменялись мнениями о дальнейшем продвижении реализуемых проектов.
- Турция намерена продолжать развивать энергетический диалог с Россией с учетом меняющейся глобальной конъюнктуры и реализации взаимовыгодных проектов.
АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил в Москве с вице-премьером России Александром Новаком сотрудничество в газовой сфере и реализацию проекта АЭС "Аккую".
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"Мы подробно обсудили турецко-российскую повестку в сфере энергетики, включая сотрудничество в газовой отрасли и достигнутый этап реализации проекта АЭС "Аккую", - написал Байрактар в соцсети X.
По словам министра, в ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние проекта атомной электростанции "Аккую", а также обменялись мнениями о дальнейшем продвижении реализуемых проектов.
Байрактар отметил, что собеседники также обсудили расширение двусторонней энергетической повестки за счет новых направлений сотрудничества.
По его словам, Турция намерена и в дальнейшем развивать энергетический диалог с Россией с учетом меняющейся глобальной конъюнктуры и реализации взаимовыгодных проектов.
Россия остается одним из крупнейших поставщиков природного газа в Турцию. Ключевым совместным проектом двух стран является строительство АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, которое ведет российская госкорпорация "Росатом". Станция с четырьмя энергоблоками станет первой атомной электростанцией Турции.
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28 сентября 2025, 21:40