Новак обсудил с министром энергетики Турции сотрудничество в газовой сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудил в Москве с вице-премьером России Александром Новаком сотрудничество в газовой сфере и реализацию проекта АЭС «Аккую».

Стороны рассмотрели текущее состояние проекта атомной электростанции «Аккую» и обменялись мнениями о дальнейшем продвижении реализуемых проектов.

Турция намерена продолжать развивать энергетический диалог с Россией с учетом меняющейся глобальной конъюнктуры и реализации взаимовыгодных проектов.

АНКАРА, 23 июл - РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что обсудил в Москве с вице-премьером России Александром Новаком сотрудничество в газовой сфере и реализацию проекта АЭС "Аккую".

« "Мы подробно обсудили турецко-российскую повестку в сфере энергетики, включая сотрудничество в газовой отрасли и достигнутый этап реализации проекта АЭС "Аккую", - написал Байрактар в соцсети X

По словам министра, в ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние проекта атомной электростанции " Аккую ", а также обменялись мнениями о дальнейшем продвижении реализуемых проектов.

Байрактар отметил, что собеседники также обсудили расширение двусторонней энергетической повестки за счет новых направлений сотрудничества.

По его словам, Турция намерена и в дальнейшем развивать энергетический диалог с Россией с учетом меняющейся глобальной конъюнктуры и реализации взаимовыгодных проектов.