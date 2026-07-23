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Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Турцию, заявил Новак - РИА Новости, 23.07.2026
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17:15 23.07.2026
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Турцию, заявил Новак

Новак: Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Турцию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Новак. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что Россия остается надежным поставщиком нефти, газа и других природных ресурсов в Турцию.
  • Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" стабильно функционируют.
  • Госкорпорация "Росатом" продолжает сооружение первой в Турции АЭС "Аккую".
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком нефти, газа и других природных ресурсов в Турцию, стабильно функционируют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях ТЭК, сообщило правительство РФ.
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"На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ресурсов на турецкий рынок. Стабильно функционируют трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", - приводятся слова Новака в сообщении кабмина.
Вице-премьер отметил, что госкорпорация "Росатом" продолжает сооружение первой в Турции АЭС "Аккую", фактически создавая на территории республики новую отрасль ядерной энергетики.
В завершение встречи Новак пригласил Байрактара принять участие в деловой программе форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 14–16 октября 2026 года.
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