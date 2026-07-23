Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Турцию, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Новак заявил, что Россия остается надежным поставщиком нефти, газа и других природных ресурсов в Турцию.
- Газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" стабильно функционируют.
- Госкорпорация "Росатом" продолжает сооружение первой в Турции АЭС "Аккую".
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком нефти, газа и других природных ресурсов в Турцию, стабильно функционируют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"На фоне турбулентной ситуации в регионе и мире в целом взаимодействие в энергетической отрасли приобретает особое значение. Россия была и остается надежным поставщиком газа, нефти и других природных ресурсов на турецкий рынок. Стабильно функционируют трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", - приводятся слова Новака в сообщении кабмина.
Вице-премьер отметил, что госкорпорация "Росатом" продолжает сооружение первой в Турции АЭС "Аккую", фактически создавая на территории республики новую отрасль ядерной энергетики.
В завершение встречи Новак пригласил Байрактара принять участие в деловой программе форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве 14–16 октября 2026 года.