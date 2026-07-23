Цены на нефть в мире превысят 150 долларов за баррель, считает Дмитриев

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев