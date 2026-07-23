Цены на нефть в мире превысят 150 долларов за баррель, считает Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель.
- В четверг цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
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"Снова на пути к отметке выше 150 долларов", - написал Дмитриев в X.
Ранее, в понедельник, глава РФПИ назвал приостановку транзита через Ормузский пролив возобновлением цунами энергетического кризиса.
В четверг цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 22 мая.