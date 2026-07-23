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Цены на нефть в мире превысят 150 долларов за баррель, считает Дмитриев - РИА Новости, 23.07.2026
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21:07 23.07.2026
Цены на нефть в мире превысят 150 долларов за баррель, считает Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал цену на нефть в мире выше $150 за баррель

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель.
  • В четверг цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Цены на нефть в мире вырастут выше 150 долларов за баррель, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
«

"Снова на пути к отметке выше 150 долларов", - написал Дмитриев в X.

Ранее, в понедельник, глава РФПИ назвал приостановку транзита через Ормузский пролив возобновлением цунами энергетического кризиса.
В четверг цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 22 мая.
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ЭкономикаРоссияОрмузский проливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийBrent
 
 
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