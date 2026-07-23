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Цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель - РИА Новости, 23.07.2026
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18:21 23.07.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель впервые с 22 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мировые цены на нефть увеличиваются на 7%.
  • Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются на 7% в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 101 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,4% относительно предыдущего закрытия - до 101,03 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 мая поднялся выше 101 доллара.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 6,41% - до 92,4 доллара за баррель.
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ЭкономикаBrentWTI (нефть)
 
 
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