Цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть увеличиваются на 7%.
- Стоимость барреля марки Brent поднялась выше 101 доллара впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются на 7% в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 101 доллара, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.12 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 7,4% относительно предыдущего закрытия - до 101,03 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 мая поднялся выше 101 доллара.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 6,41% - до 92,4 доллара за баррель.