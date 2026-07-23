Цена нефти марки Brent поднялась выше 101 доллара за баррель

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются на 7% в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 101 доллара, следует из данных торгов.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 6,41% - до 92,4 доллара за баррель.