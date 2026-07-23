Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена на нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 22 мая.
- Дмитриев назвал рост цен на нефть "энергетическим цунами".
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал рост цен на нефть до 100 долларов за баррель.
Ранее, в понедельник, глава РФПИ назвал приостановку транзита через Ормузский пролив возобновлением цунами энергетического кризиса.
В ходе торгов четверга стоимость нефти марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с 22 мая.