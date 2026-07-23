Цена на нефть марки Brent поднялась выше 99 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть увеличиваются.
- Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 99 долларов впервые с 22 мая.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 99 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 14.59 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,26% относительно предыдущего закрытия - до 99,02 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 мая поднялся выше 99 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 4,87% - до 91,06 доллара за баррель.