Цена нефти марки WTI превысила 90 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нефть дорожает в четверг днем более чем на 3–4%.
- Стоимость нефти американской марки WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с 11 июня.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Нефть дорожает в четверг днем более чем на 3-4%, при этом стоимость нефти американской марки WTI превысила 90 долларов за баррель впервые с 11 июня, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.19 мск цена сентябрьского фьючерса на WTI росла на 3,67%, до 90,02 доллара. Показатель впервые с 11 июня превысил отметку в 90 долларов.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос в то же время на 4,63% - до 98,43 доллара за баррель.