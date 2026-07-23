Цена нефти марки Brent поднялась выше 97 долларов за баррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть ускорили рост, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 97 долларов.
- Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали до 88,94 доллара за баррель.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть ускорили рост в четверг, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 97 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,15% относительно предыдущего закрытия - до 97,03 доллара за баррель. Показатель впервые с 8 июня поднялся выше 97 долларов.
Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали в то же время на 2,43% - до 88,94 доллара за баррель.