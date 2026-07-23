Краткий пересказ от РИА ИИ Шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей считает, что США выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе.

По мнению Мюррея, высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике, так как США являются нетто-экспортером нефти.

Мюррей сравнил ситуацию с Ормузским проливом с подрывом газопровода «Северный поток», который нанес ущерб европейским экономикам, но был выгоден США.

ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. США выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.

"Важно понять следующее: американцы на самом деле уже достигли некоторых своих ключевых целей. Американцев не беспокоит, если Ормузский пролив будет перекрыт. США являются нетто-экспортером нефти, поэтому высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике", - отметил он.

Он добавил, что сами Соединенные Штаты получают через Ормузский пролив сравнительно немного нефти. "Для них это не является серьезной проблемой. Это проблема для Китая и Индии, а американцы рассматривают Китай и Индию как своих конкурентов. Поэтому если они понесут ущерб, то с американской точки зрения это даже хорошо", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, "это точно так же, как в случае, когда американцы были причастны к подрыву газопровода "Северный поток".

"Это нанесло огромный ущерб Германии и европейским экономикам, а американцы были этим вполне довольны. Для них закрытие Ормузского пролива — то же самое, что подрыв "Северного потока": это наносит ущерб промышленным конкурентам и конкурентам на рынке энергоносителей", - пояснил эксперт.

По его мнению, американцев не огорчает нарушение поставок нефти. "Наоборот, им это выгодно, потому что это приносит пользу их собственным нефтедобывающим компаниям", - заключил Мюррей.