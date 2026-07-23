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Экс-посол Британии раскрыл отношение США к перекрытию Ормузского пролива - РИА Новости, 23.07.2026
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09:10 23.07.2026 (обновлено: 09:11 23.07.2026)
Экс-посол Британии раскрыл отношение США к перекрытию Ормузского пролива

Экс-посол Британии в Узбекистане Мюррей: США выгодны перебои поставок нефти

© AP Photo / ISNA/Amirhosein KhorgooiНефтяные танкеры в Ормузском проливе
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / ISNA/Amirhosein Khorgooi
Нефтяные танкеры в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей считает, что США выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе.
  • По мнению Мюррея, высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике, так как США являются нетто-экспортером нефти.
  • Мюррей сравнил ситуацию с Ормузским проливом с подрывом газопровода «Северный поток», который нанес ущерб европейским экономикам, но был выгоден США.
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. США выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане (2002–2004) Крейг Мюррей.
"Важно понять следующее: американцы на самом деле уже достигли некоторых своих ключевых целей. Американцев не беспокоит, если Ормузский пролив будет перекрыт. США являются нетто-экспортером нефти, поэтому высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике", - отметил он.
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Он добавил, что сами Соединенные Штаты получают через Ормузский пролив сравнительно немного нефти. "Для них это не является серьезной проблемой. Это проблема для Китая и Индии, а американцы рассматривают Китай и Индию как своих конкурентов. Поэтому если они понесут ущерб, то с американской точки зрения это даже хорошо", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, "это точно так же, как в случае, когда американцы были причастны к подрыву газопровода "Северный поток".
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"Это нанесло огромный ущерб Германии и европейским экономикам, а американцы были этим вполне довольны. Для них закрытие Ормузского пролива — то же самое, что подрыв "Северного потока": это наносит ущерб промышленным конкурентам и конкурентам на рынке энергоносителей", - пояснил эксперт.
По его мнению, американцев не огорчает нарушение поставок нефти. "Наоборот, им это выгодно, потому что это приносит пользу их собственным нефтедобывающим компаниям", - заключил Мюррей.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и риск дальнейшего ограничения транспортного сообщения в Ормузском проливе вызвали резкий рост цен нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.
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