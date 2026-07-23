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Предполагаемый организатор площадки "бумажного НДС" находится в розыске - РИА Новости, 23.07.2026
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11:19 23.07.2026
Предполагаемый организатор площадки "бумажного НДС" находится в розыске

Задержанный за границей организатор площадки бумажного НДС находится в розыске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Осина, предполагаемого организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС", задержали за границей.
  • Его карточка числится в базе МВД.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Задержанный за границей предполагаемый организатор крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" Александр Осин разыскивается полицией, его карточка числится в базе МВД РФ, выяснило РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что предполагаемый организатор крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" задержан за границей.
"Осин Александр Вадимович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указывается в ведомственной базе.
В апреле СК РФ сообщил, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4 тысячи фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры, бюджет РФ в результате не получил более 1 триллиона рублей налогов. Позже ФСБ сообщила, что речь идет о пресечении работы крупнейшей площадки "бумажного НДС". Несколько фигурантов уже арестованы.
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