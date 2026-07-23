За границей задержали предполагаемого организатора площадки "бумажного НДС"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предполагаемого организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" задержали за границей, сообщили в силовых структурах.
- По данным "РБК", сейчас идет работа по организации его экстрадиции.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Предполагаемого организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" задержали за границей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Из судебных материалов следует, что речь идет об Александре Осине. Он числится в базе розыска МВД и был заочно арестован в Москве 26 июня.
Как пишет газета "РБК", идет работа по организации его экстрадиции.
В апреле в Московской области пресекли деятельность преступной группы, создавшей более четырех тысяч фиктивных юрлиц. От имени этих организаций злоумышленники продали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам компаний. Последние вносили их в отчетность и направляли в уполномоченные органы. Все это привело к тому, что госбюджет недополучил более триллиона рублей.
Суд уже арестовал троих фигурантов это дела, они находятся под стражей.