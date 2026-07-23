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За границей задержали предполагаемого организатора площадки "бумажного НДС" - РИА Новости, 23.07.2026
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10:28 23.07.2026 (обновлено: 14:06 23.07.2026)

За границей задержали предполагаемого организатора площадки "бумажного НДС"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предполагаемого организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" задержали за границей, сообщили в силовых структурах.
  • По данным "РБК", сейчас идет работа по организации его экстрадиции.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Предполагаемого организатора крупнейшей в России площадки "бумажного НДС" задержали за границей, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Из судебных материалов следует, что речь идет об Александре Осине. Он числится в базе розыска МВД и был заочно арестован в Москве 26 июня.
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Как пишет газета "РБК", идет работа по организации его экстрадиции.
В апреле в Московской области пресекли деятельность преступной группы, создавшей более четырех тысяч фиктивных юрлиц. От имени этих организаций злоумышленники продали поддельные счета-фактуры почти 40 тысячам компаний. Последние вносили их в отчетность и направляли в уполномоченные органы. Все это привело к тому, что госбюджет недополучил более триллиона рублей.
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