Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс.
- За присоединение к НАТО выступили 24% респондентов.
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные опроса молдавского Института социологических исследований IMAS.
Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.