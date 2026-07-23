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Опрос показал, сколько молдаван выступают против вступления в НАТО - РИА Новости, 23.07.2026
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11:25 23.07.2026 (обновлено: 11:43 23.07.2026)
Опрос показал, сколько молдаван выступают против вступления в НАТО

IMAS: около 60 процентов жителей Молдавии выступают против вступления в НАТО

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс.
  • За присоединение к НАТО выступили 24% респондентов.
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический Альянс, свидетельствуют данные опроса молдавского Института социологических исследований IMAS.
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление Молдавии в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 24% респондентов (25% в июне). Против вступления в НАТО 58% опрошенных (58% ранее). При этом 18% не смогли определиться с ответом (17% ранее).
Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
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