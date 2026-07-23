Опрос показал, сколько молдаван выступают против вступления в НАТО

Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.