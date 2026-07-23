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Настоятель храма в Москве призвал не завидовать богатым - РИА Новости, 23.07.2026
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Религия
 
18:00 23.07.2026
Настоятель храма в Москве призвал не завидовать богатым

Протоиерей Ткачев призвал не завидовать богатым

© РИА Новости Протоиерей Андрей Ткачев
Протоиерей Андрей Ткачев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Протоиерей Андрей Ткачев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как, по его мнению, они «живут проклятой жизнью».
  • По словам протоиерея, богатство отнимает сон и аппетит, а человек становится как раб приставлен к нему.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они "живут проклятой жизнью".
"Если Бог даст вам богатство - вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям - вы глупцы, и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью", - сказал он в видеообращении, опубликованном в канале на RuTube.
Богатство, к которому человек приставлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель.
"Дал бы вам Бог миллиард долларов - вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь", - подчеркнул он.
Во вторник патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в проповеди, что Бог на Страшном суде не спросит человека о национальности, образовании или карьере, но задаст вопрос о том, помог ли он нуждающимся. Отрицательный ответ на подобный вопрос, как отметил патриарх, закроет перед человеком врата рая.
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