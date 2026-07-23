Настоятель храма в Москве призвал не завидовать богатым

Краткий пересказ от РИА ИИ Протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как, по его мнению, они «живут проклятой жизнью».

По словам протоиерея, богатство отнимает сон и аппетит, а человек становится как раб приставлен к нему.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке в Москве протоиерей Андрей Ткачев призвал не завидовать богатым, так как они "живут проклятой жизнью".

"Если Бог даст вам богатство - вы проклянете его на второй день. Оно бы отняло у вас вашу жизнь. Не завидуйте богатым. Если у вас есть горькая зависть к богатым людям - вы глупцы, и нет у вас веры. Богатому нельзя завидовать. Он живет проклятой жизнью", - сказал он в видеообращении, опубликованном в канале на RuTube.

Богатство, к которому человек приставлен как раб, отнимает сон и аппетит, добавил священнослужитель.

"Дал бы вам Бог миллиард долларов - вы потеряли бы и сон, и аппетит, и были бы как рабы приставлены к этому золоту. Вы бы прокляли его на второй день, оно бы отняло у вас вашу жизнь", - подчеркнул он.