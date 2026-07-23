Украина получила от МВФ 690 миллионов долларов помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ Украина получила 690 миллионов долларов помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках действующей кредитной программы.

Средства поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности.

Бюджет Украины на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Украина получила 690 миллионов долларов помощи от международного валютного фонда (МВФ) в рамках действующей кредитной программы, сообщил премьер страны Сергей Корецкий.

Ранее в МВФ сообщили, что одобрили предоставление Украине нового транша финансовой помощи в рамках действующей кредитной программы объемом 690 миллионов долларов.

"Украина сегодня получила второй транш около 690 миллионов долларов от МВФ по новой четырехлетней программе. Средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены для поддержания макрофинансовой стабильности, в частности, на финансирование приоритетных расходов", - написал Корецкий в своем Telegram-канале.

Украина последние несколько лет формирует бюджет рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

Руководство МВФ ранее одобрило новую кредитную программу Украине на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года. Глава МВФ Кристалина Георгиева добавила, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей.