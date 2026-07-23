Жителя Владимирской области задержали за поджог четырех релейных шкафов

"По предварительным данным, юноша, находясь под воздействием угроз со стороны неустановленных лиц, действовавших через мессенджер, вскрыл отверткой шкафы с железнодорожным оборудованием и облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона для отчета кураторам. Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало", - добавили в ведомстве.