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Жителя Владимирской области задержали за поджог четырех релейных шкафов - РИА Новости, 23.07.2026
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14:54 23.07.2026 (обновлено: 14:58 23.07.2026)
Жителя Владимирской области задержали за поджог четырех релейных шкафов

МВД: житель Владимирской области задержан за поджог релейных шкафов на МЖД

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители задержали 18-летнего жителя Владимирской области за поджог четырех релейных шкафов на Московской железной дороге.
  • Поджог был совершен с использованием легковоспламеняющейся жидкости, но благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов допущено не было.
  • Юноша действовал под угрозой со стороны неустановленных лиц через мессенджер и не получил материального вознаграждения за совершенное преступление.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали 18-летнего жителя Владимирской области, устроившего поджег четырех релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает УТ МВД России по ЦФО.
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила признаки умышленного поджога четырех технологических объектов с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов допущено не было", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали 18-летнего злоумышленника во Владимирской области.
"По предварительным данным, юноша, находясь под воздействием угроз со стороны неустановленных лиц, действовавших через мессенджер, вскрыл отверткой шкафы с железнодорожным оборудованием и облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона для отчета кураторам. Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ.
"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - заключили в ведомстве.
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