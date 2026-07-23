Жителя Владимирской области задержали за поджог четырех релейных шкафов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правоохранители задержали 18-летнего жителя Владимирской области за поджог четырех релейных шкафов на Московской железной дороге.
- Поджог был совершен с использованием легковоспламеняющейся жидкости, но благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов допущено не было.
- Юноша действовал под угрозой со стороны неустановленных лиц через мессенджер и не получил материального вознаграждения за совершенное преступление.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали 18-летнего жителя Владимирской области, устроившего поджег четырех релейных шкафов на Московской железной дороге, сообщает УТ МВД России по ЦФО.
"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила признаки умышленного поджога четырех технологических объектов с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Благодаря своевременному реагированию служб нарушений в графике движения поездов допущено не было", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили и задержали 18-летнего злоумышленника во Владимирской области.
"По предварительным данным, юноша, находясь под воздействием угроз со стороны неустановленных лиц, действовавших через мессенджер, вскрыл отверткой шкафы с железнодорожным оборудованием и облил их зажигательной смесью и поджег, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона для отчета кураторам. Материальное вознаграждение в качестве мотива преступления не фигурировало", - добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ.
"Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - заключили в ведомстве.