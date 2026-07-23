Рейтинг@Mail.ru
На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 23.07.2026
На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений

На Мулянке, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число боновых заграждений

© Фото : Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края/MAXЛиквидация разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Пермском крае
Ликвидация разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края/MAX
Ликвидация разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Пермском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Мулянке в Перми увеличат число боновых заграждений для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы.
  • Прокуратура начала проверку информации о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью.
  • В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Число боновых заграждений увеличат на реке Мулянке в Перми для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы, сообщили РИА Новости в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
В конце прошлой недели в местных группах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью. В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной. Прокуратура начала проверку этой информации, вела осмотр на предмет утечек расположенных по течению реки производств и хранилищ.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Охотника за черметом из Соликамска оштрафовали на десятки миллионов рублей
27 января, 15:08
"О ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости в водные объекты реки Мулянка. Силы и средства увеличены кратно, увеличивается количество боновых заграждений, чтобы предотвратить движение нефтезагрязненной воды в сторону бассейна реки Кама", - сказали в министерстве.
Там отметили, что обсуждаются мероприятия по увеличению сброса воды с Камской ГЭС, чтобы создать больший подпор водой со стороны Камы. Также дополнительные заграждения будут установлены на самой Мулянке.
В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", предприятие стягивает силы из других регионов, уточнили в минприроды.
Река Мулянка протекает по окраине Перми и впадает в Каму. Мулянка имеет 35 притоков, в том числе реки Пыж, Малиновка, Мось.
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
В Сибири нашли способ ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий
16 июля, 07:00
 
Пермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала