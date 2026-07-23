На реке Мулянка, где обнаружили нефтепродукты, увеличат число заграждений

Ликвидация разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Пермском крае

Ликвидация разлива нефтепродуктов в реках Мулянка и Пыж в Пермском крае

Краткий пересказ от РИА ИИ На реке Мулянке в Перми увеличат число боновых заграждений для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы.

Прокуратура начала проверку информации о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью.

В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

ПЕРМЬ, 23 июл - РИА Новости. Число боновых заграждений увеличат на реке Мулянке в Перми для ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости и предотвращения ее движения в сторону реки Камы, сообщили РИА Новости в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

В конце прошлой недели в местных группах в соцсетях появилась информация о возможном разливе нефтепродуктов под Пермью . В частности, жители писали, что у улицы Верхне-Муллинской вода в реке Пыж стала черной. Прокуратура начала проверку этой информации, вела осмотр на предмет утечек расположенных по течению реки производств и хранилищ.

"О ликвидации последствий попадания нефтезагрязненной жидкости в водные объекты реки Мулянка. Силы и средства увеличены кратно, увеличивается количество боновых заграждений, чтобы предотвратить движение нефтезагрязненной воды в сторону бассейна реки Кама", - сказали в министерстве.

Там отметили, что обсуждаются мероприятия по увеличению сброса воды с Камской ГЭС, чтобы создать больший подпор водой со стороны Камы. Также дополнительные заграждения будут установлены на самой Мулянке.

В ликвидации последствий участвуют волонтеры и сотрудники "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", предприятие стягивает силы из других регионов, уточнили в минприроды.