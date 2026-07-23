В центре Москвы загорелась квартира жилого дома

Краткий пересказ от РИА ИИ На улице Гончарной в Москве произошло возгорание в квартире жилого дома.

Пожар был ликвидирован в 21:33, сведений о пострадавших не поступало.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Одна из квартир жилого дома горела на улице Гончарной в центре Москвы, пожар ликвидирован, сообщили в столичном главке МЧС России.

"В 20.45... в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание из квартир жилого дома", - говорится в сообщении.