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В центре Москвы загорелась квартира жилого дома - РИА Новости, 23.07.2026
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22:11 23.07.2026
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома

На улице Гончарной в центре Москвы загорелась квартира

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобили МЧС у жилого дома
Автомобили МЧС у жилого дома - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобили МЧС у жилого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На улице Гончарной в Москве произошло возгорание в квартире жилого дома.
  • Пожар был ликвидирован в 21:33, сведений о пострадавших не поступало.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Одна из квартир жилого дома горела на улице Гончарной в центре Москвы, пожар ликвидирован, сообщили в столичном главке МЧС России.
"В 20.45... в Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Гончарная, дом 26, квартира 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание из квартир жилого дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 21.33 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.
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