В Москве мошенники похитили ордена времен ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Подросток в Москве передал ключи от квартиры злоумышленнику, который представился сотрудником силового ведомства, после того как мошенники убедили его в необходимости проверки сейфа на наличие оружия.

Из квартиры пропали ювелирные изделия, орден и медаль времен Великой Отечественной войны, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подозреваемый задержан, часть украденного, включая награды, возвращена владельцам, правоохранители продолжают устанавливать других участников преступной схемы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Пособник мошенников под видом сотрудника силового ведомства выманил у подростка ключи от квартиры в Москве под предлогом проверки сейфа на наличие оружия и похитил из квартиры ордена времен Великой Отечественной войны, злоумышленник задержан, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, все началось со звонка: 16-летнему мальчику позвонили неизвестные и представились сотрудниками военкомата. Под предлогом постановки на воинский учет мошенники заполучили от подростка код из СМС-сообщения, после чего с молодым человеком начали "работать" якобы сотрудники госведомств. В результате, следуя их указаниям, мальчик провел дома онлайн-обыск и показал квартиру по видеосвязи.

Заметив в шкафу сейф, злоумышленники убедили подростка, что он должен отдать ключи от квартиры "сотруднику силового ведомства" для проверки его на наличие оружия. Молодой человек послушался и передал ключи, а сам ушел из дома. В результате спустя несколько дней родители мальчика обнаружили пропажу: из сейфа исчезли ювелирные изделия, а также орден и медаль времен Великой Отечественной войны - семейные реликвии, принадлежавшие их предку.

По факту случившегося московские следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

"В результате кропотливой работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции мужчина, который пришел в квартиру под видом сотрудника силовых структур, установлен и задержан", - сказали в ведомстве, добавив, что ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следователи уже допросили потерпевших и свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения, проанализировали телефонные соединения, а также установили цепочку сбыта украденного, часть которого, в том числе награды, удалось вернуть владельцам.