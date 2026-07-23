Дептранс Москвы назвал дорогу, где чаще всего происходят инциденты

Краткий пересказ от РИА ИИ За шесть месяцев этого года умные камеры ЦОДД зафиксировали более 14 миллионов нештатных ситуаций на дорогах Москвы.

Чаще всего нештатные ситуации происходили на МКАД — более девяти миллионов раз.

Самыми распространенными случаями стали выход пешеходов на дорогу, езда по сплошной линии разметки, движение в запрещенном направлении и дорожные работы.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нештатные дорожные ситуации в Москве за шесть месяцев этого года чаще всего происходили на МКАДе, умные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали более девяти миллионов случаев, сообщил столичный департамент транспорта.

"Более 14 миллионов нештатных ситуаций зафиксировали умные камеры ЦОДД на дорогах Москвы за шесть месяцев этого года… Нештатные ситуации чаще всего происходили на МКАД - более девяти миллионов раз", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".

В дептрансе отметили, что самыми распространенными случаями, которые выявила система, стали выход пешеходов на дорогу (более пяти миллионов раз), езда по сплошной линии разметки (около 1,7 миллионов раз), движение в запрещенном направлении (более 361 тысячи раз) и дорожные работы (свыше 150 тысяч раз).

"После фиксации инцидента информация мгновенно поступает в ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты оперативно направляют на место экипаж Дорожного патруля, а также аварийные или экстренные службы", - уточнили в ведомстве.