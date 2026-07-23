Дептранс Москвы назвал дорогу, где чаще всего происходят инциденты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За шесть месяцев этого года умные камеры ЦОДД зафиксировали более 14 миллионов нештатных ситуаций на дорогах Москвы.
- Чаще всего нештатные ситуации происходили на МКАД — более девяти миллионов раз.
- Самыми распространенными случаями стали выход пешеходов на дорогу, езда по сплошной линии разметки, движение в запрещенном направлении и дорожные работы.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Нештатные дорожные ситуации в Москве за шесть месяцев этого года чаще всего происходили на МКАДе, умные камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) зафиксировали более девяти миллионов случаев, сообщил столичный департамент транспорта.
В дептрансе отметили, что самыми распространенными случаями, которые выявила система, стали выход пешеходов на дорогу (более пяти миллионов раз), езда по сплошной линии разметки (около 1,7 миллионов раз), движение в запрещенном направлении (более 361 тысячи раз) и дорожные работы (свыше 150 тысяч раз).
"После фиксации инцидента информация мгновенно поступает в ситуационный центр ЦОДД. При необходимости специалисты оперативно направляют на место экипаж Дорожного патруля, а также аварийные или экстренные службы", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что система видеоаналитики позволяет предотвращать вторичные ДТП, снижать риск серьезных аварий и быстрее восстанавливать движение после происшествий.