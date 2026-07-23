В Москве арестовали мужчину, поднявшего подол юбки девушки в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тверской суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за то, что тот приподнял подол юбки девушки на эскалаторе станции метро «Тверская».
- Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал мужчину, который на эскалаторе столичной подземки поднял подол юбки девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Судом установлено, что днем 10 июня Иван Титов на эскалаторе станции метро "Тверская", "проявляя высшую степень бесстыдства и непристойности", приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал по эскалатору вверх. Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.
"Суд признал Титова И.А. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - рассказали в пресс-службе.
Максимальное наказание по этой статье - административный арест на 15 суток.