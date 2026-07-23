В Москве арестовали мужчину, поднявшего подол юбки девушки в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы арестовал мужчину на 10 суток за то, что тот приподнял подол юбки девушки на эскалаторе станции метро «Тверская».

Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы на 10 суток арестовал мужчину, который на эскалаторе столичной подземки поднял подол юбки девушки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Судом установлено, что днем 10 июня Иван Титов на эскалаторе станции метро "Тверская", "проявляя высшую степень бесстыдства и непристойности", приподнял подол юбки впереди стоявшей девушки, после чего побежал по эскалатору вверх. Протокол был составлен по статье КоАП о мелком хулиганстве.

"Суд признал Титова И.А. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - рассказали в пресс-службе.