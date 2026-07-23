В Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний москвич. Ему звонили неизвестные под видом работников различных ведомств и, применяя приемы психологического воздействия, вынудили продемонстрировать по видеосвязи находящееся в квартире имущество. После того как потерпевший показал мошенникам содержимое сейфа, они настояли на необходимости декларировании всех имеющихся у семьи денег и ценностей.