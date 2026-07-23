В Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодой человек из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 миллиона рублей.
- Злоумышленники под видом работников различных ведомств вынудили его показать имущество и убедить передать им сейф с деньгами и драгоценностями.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники под предлогом декларации денег и ценностей обманули молодого человека на 71 миллион рублей в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний москвич. Ему звонили неизвестные под видом работников различных ведомств и, применяя приемы психологического воздействия, вынудили продемонстрировать по видеосвязи находящееся в квартире имущество. После того как потерпевший показал мошенникам содержимое сейфа, они настояли на необходимости декларировании всех имеющихся у семьи денег и ценностей.
"Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили и задержали курьера мошенников - им оказался 26-летний москвич. Он передал содержимое сейфа соучастникам. Также установлено, что ранее фигурант был привлечен к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре Москвы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом.