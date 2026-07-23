Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 23.07.2026
В Москве мошенники обманули мужчину на 71 миллион рублей

Мошенники обманули 25-летнего жителя Москвы на 71 миллион рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодой человек из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 миллиона рублей.
  • Злоумышленники под видом работников различных ведомств вынудили его показать имущество и убедить передать им сейф с деньгами и драгоценностями.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники под предлогом декларации денег и ценностей обманули молодого человека на 71 миллион рублей в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 25-летний москвич. Ему звонили неизвестные под видом работников различных ведомств и, применяя приемы психологического воздействия, вынудили продемонстрировать по видеосвязи находящееся в квартире имущество. После того как потерпевший показал мошенникам содержимое сейфа, они настояли на необходимости декларировании всех имеющихся у семьи денег и ценностей.
"Под давлением мошенников введенный в заблуждение молодой человек передал курьеру сейф, в котором находились денежные средства, в том числе в иностранной валюте, и ювелирные украшения стоимостью 500 тысяч рублей. Общий материальный ущерб составил свыше 71 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции установили и задержали курьера мошенников - им оказался 26-летний москвич. Он передал содержимое сейфа соучастникам. Также установлено, что ранее фигурант был привлечен к уголовной ответственности по двум аналогичным преступлениям, совершенным в центре Москвы.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигурант находится под домашним арестом.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Мошенники создают фальшивые чат-боты почтовых служб, предупредили в Госдуме
Вчера, 03:48
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала