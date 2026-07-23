В Москве задержали подростка, проникшего на пути в метро

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, который проник на пути в метро Москвы, теперь его матери грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ.