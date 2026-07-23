В Москве задержали подростка, проникшего на пути в метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток проник на пути на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы.
- Полицейские задержали нарушителя — им оказался мальчик 2012 года рождения.
- На мать подростка составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ, предусматривающей предупреждение или штраф от 500 до 2 тысяч рублей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские задержали подростка, который проник на пути в метро Москвы, теперь его матери грозит предупреждение или штраф до 2 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от "Рязанского проспекта" к "Выхино", дежурный по станции заметил на путях постороннего. Прибывшие полицейские УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя - им оказался мальчик 2012 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что подросток пролез через технологический лаз на открытый участок путей и шел по рельсам.
Подростка доставили в отдел, а на его мать составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкции статьи предусматривают предупреждение или штраф от 500 до 2 тысяч рублей.
С мальчиком и его мамой провели беседу.
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