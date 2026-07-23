Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники звонят пенсионерам, представляясь их детьми или утверждая, что близкий попал в аварию.
- Злоумышленники искусственно вызывают панику и направляют сообщника за наличными по адресу жертвы.
- Эксперт посоветовал сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники звонят пенсионерам, представляясь их детьми или утверждая, что близкий попал в аварию, и требуют деньги, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
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"Аферисты звонят пожилым людям, представляясь их детьми или утверждая, что их близкий попал в аварию. Они заявляют, что для освобождения от ответственности или срочного лечения немедленно нужны деньги... Иногда злоумышленники сами имитируют голос "родственника", симулируя плач или последствия травмы", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, мошенники не прерывают разговор и направляют сообщника по адресу за наличными, а жертва часто осознает обман только через несколько часов. Злоумышленники искусственно вызывают панику, настаивая на немедленных мерах, добавил Щербаченко. Он посоветовал в таких случаях сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.
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