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Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров - РИА Новости, 23.07.2026
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17:00 23.07.2026
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают пенсионеров, представляясь их детьми

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники звонят пенсионерам, представляясь их детьми или утверждая, что близкий попал в аварию.
  • Злоумышленники искусственно вызывают панику и направляют сообщника за наличными по адресу жертвы.
  • Эксперт посоветовал сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники звонят пенсионерам, представляясь их детьми или утверждая, что близкий попал в аварию, и требуют деньги, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«
"Аферисты звонят пожилым людям, представляясь их детьми или утверждая, что их близкий попал в аварию. Они заявляют, что для освобождения от ответственности или срочного лечения немедленно нужны деньги... Иногда злоумышленники сами имитируют голос "родственника", симулируя плач или последствия травмы", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам эксперта, мошенники не прерывают разговор и направляют сообщника по адресу за наличными, а жертва часто осознает обман только через несколько часов. Злоумышленники искусственно вызывают панику, настаивая на немедленных мерах, добавил Щербаченко. Он посоветовал в таких случаях сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.
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