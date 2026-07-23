Эксперт рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники звонят пенсионерам, представляясь их детьми или утверждая, что близкий попал в аварию, и требуют деньги, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам эксперта, мошенники не прерывают разговор и направляют сообщника по адресу за наличными, а жертва часто осознает обман только через несколько часов. Злоумышленники искусственно вызывают панику, настаивая на немедленных мерах, добавил Щербаченко. Он посоветовал в таких случаях сохранять спокойствие и перезванивать родственнику по реальному номеру телефона.