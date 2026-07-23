Мощи святых в Киево-Печерской лавре накрыли вышиванками

Краткий пересказ от РИА ИИ В Киево-Печерской лавре в ходе "инвентаризации" убрали старинные иконы с надписями на церковнославянском языке и сняли облачения с мощей святых.

Комиссия министерства культуры Украины начала проверку сохранности музейных экспонатов на территории Киево-Печерской лавры с целью инвентаризации и проверки исторической и научной ценности мощей.

Епископ Гедеон (Харон) отметил, что действия украинской власти по проведению инвентаризации проводятся в условиях строгой секретности.

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. С мощей святых в Киево-Печерской лавре в ходе начатой киевскими властями "инвентаризации" убрали старинные иконы с надписями на церковнославянском языке и сняли облачения, заменив их вышиванками, сказал РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).

"Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них (мощах – ред.) были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы – там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять – точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие", – сказал РИА Новости епископ.

В 2023 году комиссия министерства культуры Украины начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, в том числе – осмотр Ближних и Дальних пещер монастыря, в которых покоятся мощи почитаемых святых лавры, с целью "инвентаризации и проверки исторической и научной ценности мощей". По данным УПЦ, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся.

"Никто точно не знает, что куда перевозилось или двигалось. Информации никакой ни у кого нет, так как все это строго секретно. Украинская власть делает все возможное, чтобы никто ничего не узнал", – отозвался епископ Гедеон об инвентаризации.

Он назвал подобное отношение к мощам святых безнаказанным кощунством и беззаконием.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.