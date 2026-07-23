Мощи святых в Киево-Печерской лавре накрыли вышиванками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киево-Печерской лавре в ходе "инвентаризации" убрали старинные иконы с надписями на церковнославянском языке и сняли облачения с мощей святых.
- Комиссия министерства культуры Украины начала проверку сохранности музейных экспонатов на территории Киево-Печерской лавры с целью инвентаризации и проверки исторической и научной ценности мощей.
- Епископ Гедеон (Харон) отметил, что действия украинской власти по проведению инвентаризации проводятся в условиях строгой секретности.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. С мощей святых в Киево-Печерской лавре в ходе начатой киевскими властями "инвентаризации" убрали старинные иконы с надписями на церковнославянском языке и сняли облачения, заменив их вышиванками, сказал РИА Новости бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон).
"Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них (мощах – ред.) были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы – там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять – точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие", – сказал РИА Новости епископ.
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В 2023 году комиссия министерства культуры Украины начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, в том числе – осмотр Ближних и Дальних пещер монастыря, в которых покоятся мощи почитаемых святых лавры, с целью "инвентаризации и проверки исторической и научной ценности мощей". По данным УПЦ, члены комиссии в присутствии представителей лавры осматривали мощи печерских угодников и раки, в которых они покоятся.
"Никто точно не знает, что куда перевозилось или двигалось. Информации никакой ни у кого нет, так как все это строго секретно. Украинская власть делает все возможное, чтобы никто ничего не узнал", – отозвался епископ Гедеон об инвентаризации.
Он назвал подобное отношение к мощам святых безнаказанным кощунством и беззаконием.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в государстве вступил закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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