Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса.
- В июле 33% жителей Молдавии выступают за объединение с Румынией, 54% — против, 13% не определились.
КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг молдавский Института социологических исследований IMAS.
Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.
Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила зарегистрированный в феврале законопроект об объединении страны с Молдавией. Проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Документ был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Оппозиция в Молдавии заявила, что Румыния готовится к "территориальной аннексии" республики. Экс-президент Игорь Додон заявил, что поддержка этой идеи в Кишиневе может быть приравнена с предательству национальных интересов.