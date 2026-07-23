Опрос: более половины жителей Молдавии против присоединения к Румынии

Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила зарегистрированный в феврале законопроект об объединении страны с Молдавией. Проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Документ был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Оппозиция в Молдавии заявила, что Румыния готовится к "территориальной аннексии" республики. Экс-президент Игорь Додон заявил, что поддержка этой идеи в Кишиневе может быть приравнена с предательству национальных интересов.