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Опрос: более половины жителей Молдавии против присоединения к Румынии - РИА Новости, 23.07.2026
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12:38 23.07.2026
Опрос: более половины жителей Молдавии против присоединения к Румынии

IMAS: более половины жителей Молдавии выступают против присоединения к Румынии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Михай Карауш
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса.
  • В июле 33% жителей Молдавии выступают за объединение с Румынией, 54% — против, 13% не определились.
КИШИНЕВ, 23 июл — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в четверг молдавский Института социологических исследований IMAS.
Согласно социологическому опросу, в июле 33% жителей Молдавии выступают за объединение с Румынией, 54% против и 13% не определились. При этом месяц назад 34% были за объединение 55% - против, а 11% сомневались.
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Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.
Нижняя палата парламента Румынии 24 июня одобрила зарегистрированный в феврале законопроект об объединении страны с Молдавией. Проект будет передан на рассмотрение в Сенат. Документ был одобрен в рамках механизма "молчаливого принятия" - по регламенту парламента не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Оппозиция в Молдавии заявила, что Румыния готовится к "территориальной аннексии" республики. Экс-президент Игорь Додон заявил, что поддержка этой идеи в Кишиневе может быть приравнена с предательству национальных интересов.
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