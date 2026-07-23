ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области.
- Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли до 215 военных, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина за сутки в зоне ответственности группировки "Запад", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Благодатовка, Студенок и Ольговка Харьковской области. Потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50", - говорится в сводке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18