В столичном районе Митино продается коммерческое помещение

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. В столичном районе Митино на аукцион выставили коммерческое помещение площадью 185,2 квадратных метра, оно расположено на третьем этаже делового центра, рассказал глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что в рамках городских торгов у покупателей есть возможность купить помещения для бизнеса не только в многоквартирных домах, но и в нежилых зданиях.

"Один из таких объектов находится в районе Митино — на Пятницком шоссе. Помещение площадью 185,2 квадратного метра расположено на третьем этаже, имеет свободное назначение. Это позволяет разместить здесь как офис, так и организации сферы услуг: спортивный центр, салон красоты или многопрофильную клинику. Подача заявок на участие в торгах завершится 27 июля", — приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.

Здание расположено по адресу: Пятницкое шоссе, дом 15, корпус 4. Рядом с объектом находится станция метрополитена "Волоколамская", Московская кольцевая автодорога, а на территории центра есть парковка.

Недвижимость продает "Центр управления городским имуществом", подведомственный департаменту городского имущества города Москвы. Торги состоятся 6 августа на электронной площадке "Росэлторг". Чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Имущество, которое город выставляет для продажи, можно увидеть в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале столицы.