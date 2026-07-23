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Представители ОБСЕ намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье - РИА Новости, 23.07.2026
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16:17 23.07.2026
Представители ОБСЕ намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье

Представители ОБСЕ намерены в августе посетить посты миротворцев в Приднестровье

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкМиротворец ВС России на КПП в Приднестровье
Миротворец ВС России на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Миротворец ВС России на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители миссии ОБСЕ в Молдавии намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье в августе.
  • Цель посещений — установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил.
ТИРАСПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабела Сильвия Хартманн в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии по Приднестровью, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операции, заявила о намерении представителей миссии посетить в августе миротворческие посты в Приднестровской Молдавской Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
"Целью данных посещений является установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил", - говорится в извещении миссии.
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В течение 17 августа предполагается посещение штаба и подразделений совместных миротворческих сил РФ, Молдавии и Приднестровья в Бендерах, Варнице и Григориополе (Красная Горка). На следующий день намечено посещение миротворческого поста №7 в Дубоссарах и 19 августа планируется посещение миротворческого поста №11 (правый) у населенного пункта Гура-Быкулуй.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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