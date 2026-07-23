Представители ОБСЕ намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители миссии ОБСЕ в Молдавии намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье в августе.

Цель посещений — установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил.

ТИРАСПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабела Сильвия Хартманн в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии по Приднестровью, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операции, заявила о намерении представителей миссии посетить в августе миротворческие посты в Приднестровской Молдавской Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.

"Целью данных посещений является установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил", - говорится в извещении миссии.

В течение 17 августа предполагается посещение штаба и подразделений совместных миротворческих сил РФ Молдавии и Приднестровья в Бендерах, Варнице и Григориополе (Красная Горка). На следующий день намечено посещение миротворческого поста №7 в Дубоссарах и 19 августа планируется посещение миротворческого поста №11 (правый) у населенного пункта Гура-Быкулуй.

Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.