Представители ОБСЕ намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представители миссии ОБСЕ в Молдавии намерены посетить миротворческие посты в Приднестровье в августе.
- Цель посещений — установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил.
ТИРАСПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Исполняющая обязанности главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабела Сильвия Хартманн в четверг на заседании Объединенной контрольной комиссии по Приднестровью, которая является коллективным руководящим органом миротворческой операции, заявила о намерении представителей миссии посетить в августе миротворческие посты в Приднестровской Молдавской Республике, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК.
"Целью данных посещений является установление и поддержание контакта с военнослужащими совместных миротворческих сил", - говорится в извещении миссии.
В течение 17 августа предполагается посещение штаба и подразделений совместных миротворческих сил РФ, Молдавии и Приднестровья в Бендерах, Варнице и Григориополе (Красная Горка). На следующий день намечено посещение миротворческого поста №7 в Дубоссарах и 19 августа планируется посещение миротворческого поста №11 (правый) у населенного пункта Гура-Быкулуй.
Объединенная контрольная комиссия была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.