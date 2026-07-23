"Детский мир" ограничил цены на школьные товары

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральная антимонопольная служба России предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом.

Торговая сеть "Детский мир" ограничила наценки на школьные товары и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года.

В ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши и другие позиции, при этом стоимость тетрадей снижена на 5–13 % в сравнении с 2025 годом.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Торговая сеть "Детский мир" по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ограничила наценки на школьные товары в преддверии начала учебного года и зафиксировала цены на отдельные товары на уровне минимальных цен прошлого года, сообщила служба.

В середине июля ФАС сообщила, что предложила ряду торговых сетей ограничить цены и наценки на школьные товары в связи с сезонным спросом на них - соответствующие письма были направлены в 18 организаций.

"Детский мир" поддержал предложение ФАС об ограничении наценок на школьные товары перед началом учебного года… Перед 1 сентября 2026 года торговая сеть по предложению ФАС России зафиксировала цены на отдельные канцелярские товары, а также одежду и обувь на уровне минимальных цен прошлого года", - говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что в ассортименте товаров по минимальным ценам представлены рюкзаки, тетради, карандаши, принадлежности для рисования и творчества и другие позиции. Также компания обеспечит наличие этих товаров во всех магазинах сети.

"При этом стоимость тетрадей снижена на 5-13% в сравнении с 2025 годом", - отметили в ведомстве.