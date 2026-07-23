Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при кори

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений, средняя продолжительность лечения составляет 21 день.

В стандарт включены прием четырех врачей (инфекционист, невролог, оториноларинголог и педиатр), семь лабораторных методов исследования и три инструментальных метода исследования.

В перечне лекарственных препаратов для лечения указаны растворы для парентерального питания, влияющие на водно-электролитный баланс растворы, производные пропионовой кислоты и анилиды, а также предусмотрено лечебное питание.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений, средняя продолжительность лечения составляет 21 день, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно стандарту, в перечень медицинских услуг для диагностики заболевания входит прием четырех врачей: инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.

В списке лабораторных методов исследования есть семь наименований медуслуг: исследования уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (тест для диагностики воспалительных и инфекционных процессов) и уровня прокальцитонина в крови (точный тест на тяжелые бактериальные инфекции, сепсис и воспаления), биохимический общетерапевтический и общий анализы крови, а также общий анализ мочи.

Также в перечень методов исследования входит определение антител класса G (IgG) (анализ, который показывает, есть ли у человека иммунитет к кори после перенесенной болезни или прививки) и антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови (анализ, который служит главным маркером острой или недавно перенесенной коревой инфекции).

Помимо того, в стандарте предусмотрены три инструментальных метода исследования: регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной полости и рентгенография легких. В перечень медуслуг для лечения кори у детей входит четыре наименования, в том числе суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.

В документе есть перечень зарегистрированных на территории России лекарственных препаратов для медицинского применения: растворы для парентерального питания (декстроза), влияющие на водно-электролитный баланс растворы (меглюмина натрия сукцинат и натрия хлорид), производные пропионовой кислоты (ибупрофен) и анилиды (парацетамол).