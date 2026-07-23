Рейтинг@Mail.ru
Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при кори - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 23.07.2026
Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при кори

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Шприц с лекарством. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений, средняя продолжительность лечения составляет 21 день.
  • В стандарт включены прием четырех врачей (инфекционист, невролог, оториноларинголог и педиатр), семь лабораторных методов исследования и три инструментальных метода исследования.
  • В перечне лекарственных препаратов для лечения указаны растворы для парентерального питания, влияющие на водно-электролитный баланс растворы, производные пропионовой кислоты и анилиды, а также предусмотрено лечебное питание.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения России впервые утвердило стандарт медицинской помощи детям при кори без осложнений, средняя продолжительность лечения составляет 21 день, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно стандарту, в перечень медицинских услуг для диагностики заболевания входит прием четырех врачей: инфекциониста, невролога, оториноларинголога и педиатра.
В списке лабораторных методов исследования есть семь наименований медуслуг: исследования уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (тест для диагностики воспалительных и инфекционных процессов) и уровня прокальцитонина в крови (точный тест на тяжелые бактериальные инфекции, сепсис и воспаления), биохимический общетерапевтический и общий анализы крови, а также общий анализ мочи.
Также в перечень методов исследования входит определение антител класса G (IgG) (анализ, который показывает, есть ли у человека иммунитет к кори после перенесенной болезни или прививки) и антител класса М (IgМ) к вирусу кори в крови (анализ, который служит главным маркером острой или недавно перенесенной коревой инфекции).
Помимо того, в стандарте предусмотрены три инструментальных метода исследования: регистрация электрокардиограммы, компьютерная томография органов грудной полости и рентгенография легких. В перечень медуслуг для лечения кори у детей входит четыре наименования, в том числе суточное наблюдение анестезиологом-реаниматологом, ежедневный осмотр инфекционистом, повторный прием педиатра.
В документе есть перечень зарегистрированных на территории России лекарственных препаратов для медицинского применения: растворы для парентерального питания (декстроза), влияющие на водно-электролитный баланс растворы (меглюмина натрия сукцинат и натрия хлорид), производные пропионовой кислоты (ибупрофен) и анилиды (парацетамол).
Еще стандартом предусмотрено лечебное питание - основной вариант стандартной диеты.
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Попова оценила ситуацию с корью и коклюшем в России
23 декабря 2025, 11:08
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала