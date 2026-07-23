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Минздрав подготовил проект о борьбе с хронической болезнью легких - РИА Новости, 23.07.2026
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11:12 23.07.2026 (обновлено: 11:31 23.07.2026)
Минздрав подготовил проект о борьбе с хронической болезнью легких

Минздрав подготовил проект о борьбе с хронической болезнью легких на 60 млрд руб

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав России при участии общественных организаций и главного внештатного пульмонолога Сергея Авдеева подготовил проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
  • Реализация проекта до 2030 года предусматривает бюджет около 60,6 миллиарда рублей.
  • Порядка 49,5 миллиардов рублей предлагается выделить из средств госбюджета, еще более 11 миллиардов рублей — из бюджетов субъектов РФ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Минздрав России при участии общественных организаций и главного внештатного пульмонолога Сергея Авдеева подготовил проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), его реализация до 2030 года предусматривает бюджет около 60,6 миллиарда рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Минздрав России совместно с главным внештатным пульмонологом Сергеем Авдеевым и при участии общественных организаций подготовил проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)", - говорится в сообщении.
Как сообщает газета, документ разрабатывался на базе рабочей группы при комитете Госдумы по охране здоровья, в нее также вошли главные внештатные терапевт и профпатолог Минздрава, депутаты, представители РСПП.
По данным "Ведомостей", располагающей копией проекта, подлинность которого подтвердили два участника группы разработчиков инициативы, документ предусматривает проведение лечебно-профилактических мероприятий с общим бюджетом около 60,6 миллиарда рублей до 2030 года. При этом, пишет газета, порядка 49,5 миллиардов рублей предлагается выделить из средств госбюджета, еще более 11 миллиардов рублей – из бюджетов субъектов РФ. Также около 58,3 миллиардов рублей из этих средств планируется направить на обеспечение лекарствами нуждающихся, но пока не получающих терапию пациентов.
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