Минздрав подготовил проект о борьбе с хронической болезнью легких

По данным "Ведомостей", располагающей копией проекта, подлинность которого подтвердили два участника группы разработчиков инициативы, документ предусматривает проведение лечебно-профилактических мероприятий с общим бюджетом около 60,6 миллиарда рублей до 2030 года. При этом, пишет газета, порядка 49,5 миллиардов рублей предлагается выделить из средств госбюджета, еще более 11 миллиардов рублей – из бюджетов субъектов РФ. Также около 58,3 миллиардов рублей из этих средств планируется направить на обеспечение лекарствами нуждающихся, но пока не получающих терапию пациентов.