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Минцифры порекомендовало устанавливать российские сертификаты безопасности - РИА Новости, 23.07.2026
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15:24 23.07.2026 (обновлено: 16:20 23.07.2026)
Минцифры порекомендовало устанавливать российские сертификаты безопасности

Минцифры порекомендовало россиянам установить его сертификаты безопасности

© Sputnik / Санат Имангалиев | Перейти в медиабанкРабота за ноутбуком
Работа за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Санат Имангалиев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры рекомендовало установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах.
  • Его можно скачать на портале "Госуслуги".
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минцифры рекомендовало установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах.
"При отзыве зарубежных SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах, а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении", — говорится в заявлении министерства.
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Там отметили, что сертификаты Минцифры действуют с 2022-го и работают так же, как цифровые документы, выпущенные зарубежными удостоверяющими центрами.
"Их установка безопасна и не влияет на работу устройства", — подчеркнули в ведомстве.
Корневой и выпускающий сертификаты можно установить на компьютер и смартфон. Они доступны для скачивания на портале "Госуслуги".
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