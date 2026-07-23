Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры рекомендовало установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах.

Его можно скачать на портале "Госуслуги".

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Минцифры рекомендовало установить отечественный сертификат безопасности, чтобы сохранить защищенный доступ к российским сайтам в иностранных браузерах.

SSL-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах, а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении", — говорится в "При отзыве зарубежныхроссийские сайты могут некорректно открываться в иностранных браузерах, а соединение с сервисами может отображаться как небезопасное. Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении", — говорится в заявлении министерства.

Там отметили, что сертификаты Минцифры действуют с 2022-го и работают так же, как цифровые документы, выпущенные зарубежными удостоверяющими центрами.

"Их установка безопасна и не влияет на работу устройства", — подчеркнули в ведомстве.