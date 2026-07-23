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Россия намерена добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ - РИА Новости, 23.07.2026
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22:36 23.07.2026
Россия намерена добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудили усиление координации МИД России и аппарата уполномоченного по правам человека в контексте кризиса на Украине и его рассмотрения в ООН.
  • Они намерены наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения России.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова намерены наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления ВСУ, сообщили в МИД РФ.
Встреча Алимова и Лантратовой, как сообщается на сайте министерства, прошла в четверг. Они обсудили усиление координации МИД России и аппарата уполномоченного по правам человека в контексте кризиса на Украине и его рассмотрения в ООН.
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"Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны", - подчеркивается в сообщении.

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