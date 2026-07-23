Россия намерена добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обсудили усиление координации МИД России и аппарата уполномоченного по правам человека в контексте кризиса на Украине и его рассмотрения в ООН.
- Они намерены наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения России.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель главы МИД России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова намерены наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления ВСУ, сообщили в МИД РФ.
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"Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны", - подчеркивается в сообщении.