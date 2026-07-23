Россия намерена добиваться адекватной реакции ООН на преступления ВСУ

«

"Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ против гражданской инфраструктуры и мирного населения нашей страны", - подчеркивается в сообщении.