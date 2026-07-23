МИД прокомментировал курс Японии по отношению к России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МИД заявили, что Токио проводит недружественный по отношению к России курс.
- В ведомстве выразили уверенность, что недружественный курс не отвечает интересам Японии и японского народа.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Токио проводит недружественный по отношению к РФ курс и продолжает попытки сфабриковать необоснованные обвинения в адрес сотрудников российских загранучреждений, заявили в четверг РИА Новости в российском МИД.
Так в российском дипведомстве прокомментировали сообщения в СМИ о том, что ранее в утекших в интернет документах японского дипломата были найдены данные, указывающие на попытки слежки за россиянами в Японии.
"Не в первый раз мы убеждаемся в том, что японская сторона продолжает различного рода попытки сфабриковать необоснованные обвинения в адрес наших дипломатов и сотрудников росзагранучреждений", - заявили в МИД РФ, отметив, что российскую сторону "это не удивляет, поскольку такая линия вполне вытекает из недружественного курса в отношении России, взятого на вооружение официальным Токио".
В МИД РФ выразили уверенность в том, что "он (курс - ред.) не отвечает интересам самой Японии и японского народа".