МИД прокомментировал курс Японии по отношению к России

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Токио проводит недружественный по отношению к РФ курс и продолжает попытки сфабриковать необоснованные обвинения в адрес сотрудников российских загранучреждений, заявили в четверг РИА Новости в российском МИД.

В МИД РФ выразили уверенность в том, что "он (курс - ред.) не отвечает интересам самой Японии и японского народа".