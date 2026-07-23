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МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории - РИА Новости, 23.07.2026
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19:02 23.07.2026 (обновлено: 20:28 23.07.2026)
МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории

МИД Белоруссии передал Польше сведения о готовящемся там теракте

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минск проинформировал Варшаву о теракте, готовящемся в Польше.
  • В МИД Белоруссии уточнили, что эта информация поступила по линии правоохранительных органов.
  • В качестве мотива там указали месть преступника активистке за "недостаточные усилия" по сохранению за ним дополнительной защиты.
  • Как отмечается, польские власти недавно лишили его права проживать в стране, а в Белоруссии он осужден сразу по нескольким уголовным статьям.
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Минск проинформировал Варшаву о подготовке злоумышленником теракта в Польше, сообщили в белорусском МИД.
"Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство", — рассказали там.
По данным ведомства, этим занимается преступник, осужденный в Белоруссии сразу по нескольким уголовным статьям, которого польские власти недавно лишили права проживания в стране. Как отмечается, мотивом может быть месть за "недостаточные усилия" по сохранению за ним дополнительной защиты.
Как уточнили в министерстве, эта информация поступила по линии правоохранительных органов. Там также сообщили временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне, что дополнительные сведения при необходимости передадут по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран по мере их поступления.
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