МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории

Как уточнили в министерстве, эта информация поступила по линии правоохранительных органов. Там также сообщили временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне, что дополнительные сведения при необходимости передадут по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран по мере их поступления.