МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минск проинформировал Варшаву о теракте, готовящемся в Польше.
- В МИД Белоруссии уточнили, что эта информация поступила по линии правоохранительных органов.
- В качестве мотива там указали месть преступника активистке за "недостаточные усилия" по сохранению за ним дополнительной защиты.
- Как отмечается, польские власти недавно лишили его права проживать в стране, а в Белоруссии он осужден сразу по нескольким уголовным статьям.
МИНСК, 23 июл — РИА Новости. Минск проинформировал Варшаву о подготовке злоумышленником теракта в Польше, сообщили в белорусском МИД.
"Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство", — рассказали там.
По данным ведомства, этим занимается преступник, осужденный в Белоруссии сразу по нескольким уголовным статьям, которого польские власти недавно лишили права проживания в стране. Как отмечается, мотивом может быть месть за "недостаточные усилия" по сохранению за ним дополнительной защиты.
Как уточнили в министерстве, эта информация поступила по линии правоохранительных органов. Там также сообщили временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне, что дополнительные сведения при необходимости передадут по каналам взаимодействия между соответствующими компетентными органами двух стран по мере их поступления.