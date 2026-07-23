МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием.

При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.