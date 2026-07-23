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МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио - РИА Новости, 23.07.2026
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08:46 23.07.2026 (обновлено: 09:31 23.07.2026)
МИД раскрыл детали переговоров Лаврова и Рубио

МИД: Лавров на встрече с Рубио заявил о недопустимости накачки Киева оружием

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров на встрече с Рубио в Маниле заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями, сообщили в МИД.
  • Он рассказал о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.
  • Дипломат подтвердил готовность России к дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность предложениям Анкориджа.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием.
Переговоры, продлившиеся 35 минут, прошли на полях мероприятий АСЕАН в Маниле. Их инициатором выступила американская сторона.
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"Лавров довел информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость накачки киевского режима вооружениями", — говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он также обратил внимание на деструктивную политику европейских стран, которые все еще пытаются нанести России "стратегическое поражение".
При этом министр подтвердил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта и приверженность американским предложениям, сделанным на саммите в Анкоридже.
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Другие детали переговоров
  • Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии МИД и обсудили нормализацию работы дипмиссий двух стран.
  • Они отметили возобновление контактов "Роскосмоса" и НАСА и выступили за развитие межпарламентских обменов и культурных связей.
  • Дипломаты затронули ситуацию в Персидском заливе.
От России во встрече также участвовали замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента при АСЕАН Евгений Загайнов. США представляли замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник главы Белого дома Серджио Гор.
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РоссияСергей ЛавровМарко РубиоПолитикаСШАУкраинаРоскосмосНАСААндрей Руденко
 
 
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