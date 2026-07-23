В МИД рассказали, к чему приведет негативный сценарий на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о рисках для энергетической безопасности из-за развития ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию.
- По словам Захаровой, негативный сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке может иметь критические последствия для международной энергетической и продовольственной безопасности.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Развитие ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию чревато критическими последствиями для энергетической безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.