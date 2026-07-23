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В МИД рассказали, к чему приведет негативный сценарий на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.07.2026
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07:18 23.07.2026
В МИД рассказали, к чему приведет негативный сценарий на Ближнем Востоке

МИД: негативный сценарий на Ближнем Востоке может угрожать энергобезопасности

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о рисках для энергетической безопасности из-за развития ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию.
  • По словам Захаровой, негативный сценарий развития ситуации на Ближнем Востоке может иметь критические последствия для международной энергетической и продовольственной безопасности.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Развитие ситуации на Ближнем Востоке по негативному сценарию чревато критическими последствиями для энергетической безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Развитие ситуации по негативному сценарию чревато критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В миреРоссияБлижний ВостокМария Захарова
 
 
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