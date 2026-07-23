МИД России призвал к дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает за решение разногласий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.
- При решении разногласий необходимо учитывать интересы всех стран региона, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия последовательно выступает за решение разногласий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех стран региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.