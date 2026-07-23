Рейтинг@Mail.ru
МИД России призвал к дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 23.07.2026
МИД России призвал к дипломатическому урегулированию на Ближнем Востоке

МИД: РФ выступает за политико-дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за решение разногласий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами.
  • При решении разногласий необходимо учитывать интересы всех стран региона, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия последовательно выступает за решение разногласий на Ближнем Востоке политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех стран региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Последовательно выступаем за решение имеющихся разногласий в данном стратегически важном регионе мира политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств", - привели слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Россия призвала стороны конфликта на Ближнем Востоке проявить выдержку
07:13
 
РоссияБлижний ВостокМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала