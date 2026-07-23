Мерц сообщил о выдвижении Фрая на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.
- Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.
- Голосование по кандидатуре Торстена Фрая ожидается на следующей неделе на экстренном заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о выдвижении главы ведомства канцлера Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.
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"В связи с переизбранием председателя фракции (ХДС/ХСС - ред.) мы с (председателем партии ХСС - ред.) Маркусом Зедером сегодня выдвинули кандидатуру Торстена Фрая", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
Канцлер отметил, что Фрай представляет "среднее крыло" фракции ХДС/ХСС и сможет обеспечить, по его словам, слаженное взаимодействие между парламентом, партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции - партией СДПГ и правительством ФРГ.
Ожидается, что голосование по кандидатуре Фрая состоится на следующей неделе в ходе экстренного заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
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