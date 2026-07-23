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Мерц сообщил о выдвижении Фрая на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге - РИА Новости, 23.07.2026
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10:28 23.07.2026
Мерц сообщил о выдвижении Фрая на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Мерц выдвинул Торстена Фрая на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.
  • Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.
  • Голосование по кандидатуре Торстена Фрая ожидается на следующей неделе на экстренном заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о выдвижении главы ведомства канцлера Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.
Шпан сообщил 18 июля об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild, он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.
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"В связи с переизбранием председателя фракции (ХДС/ХСС - ред.) мы с (председателем партии ХСС - ред.) Маркусом Зедером сегодня выдвинули кандидатуру Торстена Фрая", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х.
Канцлер отметил, что Фрай представляет "среднее крыло" фракции ХДС/ХСС и сможет обеспечить, по его словам, слаженное взаимодействие между парламентом, партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции - партией СДПГ и правительством ФРГ.
Ожидается, что голосование по кандидатуре Фрая состоится на следующей неделе в ходе экстренного заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
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