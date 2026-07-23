Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине

Мерц сообщил о выдвижении Фрая на пост главы фракции ХДС/ХСС в бундестаге

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинул Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.

Йенс Шпан ушел в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством.

Голосование по кандидатуре Торстена Фрая ожидается на следующей неделе на экстренном заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о выдвижении главы ведомства канцлера Торстена Фрая на должность нового руководителя фракции ХДС/ХСС в бундестаге после ухода Йенса Шпана.

Шпан сообщил 18 июля об уходе в отставку с поста главы фракции ХДС/ХСС на фоне скандала с суррогатным материнством. Как сообщала газета Bild , он и его супруг* завели ребенка от суррогатной матери в США, тогда как в Германии эта процедура запрещена.

"В связи с переизбранием председателя фракции (ХДС/ХСС - ред.) мы с (председателем партии ХСС - ред.) Маркусом Зедером сегодня выдвинули кандидатуру Торстена Фрая", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х

Канцлер отметил, что Фрай представляет "среднее крыло" фракции ХДС/ХСС и сможет обеспечить, по его словам, слаженное взаимодействие между парламентом, партнером ХДС/ХСС по правящей коалиции - партией СДПГ и правительством ФРГ.

Ожидается, что голосование по кандидатуре Фрая состоится на следующей неделе в ходе экстренного заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге.