МЧС запретило размещать электрокары и стоянки фур под ж/д мостами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности для железнодорожной инфраструктуры.
- Изменения вводят запрет на размещение под мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, включая электромобили и стоянки грузовиков.
- Установлены новые требования к огнестойкости конструкций, нормам для зданий станций и применению пожаробезопасных материалов.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности, которые устанавливают новые требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта и запрещают размещение под мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, включая электромобили и стоянки грузовиков; документ вступил в силу 10 июля, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Отмечается, что внесение изменений направлено на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе мостов и эстакад.
"Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, установлены требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений эстакад и мостов, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточены требования к применению пожаробезопасных материалов при строительстве, а также детализированы условия, обеспечивающие беспрепятственное выполнение задач пожарными подразделениями, в том числе на удаленных и труднодоступных участках.
"Принятые изменения направлены на повышение уровня защиты жизни и здоровья граждан, находящихся на объектах железнодорожной инфраструктуры, в первую очередь на вновь вводимых высокоскоростных линиях; создание условий для оперативного реагирования пожарных расчетов с учетом территориальной специфики объектов; устранение правовых коллизий и формирование единой непротиворечивой нормативной базы, применяемой при проектировании современной железнодорожной инфраструктуры", - резюмирует МЧС России.
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