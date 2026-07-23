МЧС запретило размещать электрокары и стоянки фур под ж/д мостами

Краткий пересказ от РИА ИИ МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности для железнодорожной инфраструктуры.

Изменения вводят запрет на размещение под мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, включая электромобили и стоянки грузовиков.

Установлены новые требования к огнестойкости конструкций, нормам для зданий станций и применению пожаробезопасных материалов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности, которые устанавливают новые требования к инфраструктуре железнодорожного транспорта и запрещают размещение под мостами и эстакадами взрывоопасных объектов, включая электромобили и стоянки грузовиков; документ вступил в силу 10 июля, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Приказом МЧС России от 22 мая 2026 года утверждено изменение №2 к своду правил СП 153.13130.2013 "Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности". Документ вступил в силу с 10 июля 2026 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что внесение изменений направлено на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе мостов и эстакад.

"Введен прямой запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, стоянок грузового автотранспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, установлены требования к пределу огнестойкости опор и пролетных строений эстакад и мостов, нормы для зданий железнодорожных станций высокоскоростных магистралей, ужесточены требования к применению пожаробезопасных материалов при строительстве, а также детализированы условия, обеспечивающие беспрепятственное выполнение задач пожарными подразделениями, в том числе на удаленных и труднодоступных участках.