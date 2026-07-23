Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илон Маск считает, что искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет.
- По мнению Маска, ИИ будет выполнять большинство задач лучше людей, кроме, возможно, способности быть человеком.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет, убежден американский предприниматель Илон Маск.
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"Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет", – сказал Маск в интервью изданию Economist.
Тогда, по его мнению, не останется ничего, что ИИ не мог бы делать лучше людей - "кроме, возможно, способности быть человеком".