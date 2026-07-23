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Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества - РИА Новости, 23.07.2026
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23:59 23.07.2026
Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества

Маск допустил, что ИИ превзойдет совокупный интеллект человечества через 5 лет

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск считает, что искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет.
  • По мнению Маска, ИИ будет выполнять большинство задач лучше людей, кроме, возможно, способности быть человеком.
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет, убежден американский предприниматель Илон Маск.
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"Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет", – сказал Маск в интервью изданию Economist.

Тогда, по его мнению, не останется ничего, что ИИ не мог бы делать лучше людей - "кроме, возможно, способности быть человеком".
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ТехнологииИлон МаскВ миреИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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