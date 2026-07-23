Маск рассказал, когда ИИ станет умнее человечества

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через пять лет, убежден американский предприниматель Илон Маск.

"Я думаю, что ИИ может превзойти совокупный человеческий интеллект примерно через пять лет", – сказал Маск в интервью изданию Economist .

Тогда, по его мнению, не останется ничего, что ИИ не мог бы делать лучше людей - "кроме, возможно, способности быть человеком".